Сотни жертв и никаких уроков: вспомнили трагические ДТП, в которые попадали автобусы и маршрутки, перевозившие детей

На Ставрополье в аварию попал автобус с детьми. Фото: предоставлено очевидцем

Случаи ДТП с участием транспорта, осуществляющего организованные перевозки детей в России, к сожалению, не редкость. «Комсомольская правда» вспомнила самые крупнные аварии с участием транспорта, перевозившего детей.

Апрель 2021-го. На Ставрополье 30 апреля 2021 года в Грачевском районе произошла катастрофа, унесшая жизни пяти девочек в возрасте 12 – 13 лет. Дети ехали из соревнования по баскетболу из Астрахани в Черкесск на микроавтобусе. На трассе Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля: автобус с детьми, легковушка и КамАЗ. В результате пострадали 19 человек, пять детей погибли.

«Комсомольская правда» вспомнила случаи, когда пострадали дети в ДТП с участием транспорта, осуществляющего организованные перевозки в России.

Февраль 2020-го. Катастрофа с участием детской футбольной команды произошла под Ульяновском. Рано утром у поселка Порецкое Кузоватовского района перевернулся в кювет автобус Hyundai. В нем ехала детская футбольная команда «Нефтяник» из Новоспасского района. В автобусе находились 26 детей и три тренера. Тогда в результате аварии пострадали трое детей – они оказались в реанимации. Одному ребенку практически оторвало руку. Среди пострадавших оказался и один взрослый.

Автобус с детьми попал в ДТП под Ульяновском. Фото: архив "КП".

Октябрь 2020-го. В Дагестане произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса. В результате аварии пострадали 14 человек, 10 из них – дети.

Авария с детьми в Дагестане. Фото: архив "КП".

Август 2019-го. В Краснодарском крае под Новороссийском в аварию попали туристы из Челябинска. На трассе столкнулись экскурсионный автобус и Volkswagen Touareg. После удара обе машины свалились с обрыва. Пострадали свыше 40 человек. Погибли три человека – девочка 9 лет, парень 17 лет и женщина 40 лет, которая отправилась отдыхать с трехлетней дочкой. Девочка осталась жива.

Кадры с места ДТП под Новороссийском. Фото: архив "КП".

Ноябрь 2018-го. Во Владивостоке автобус с детьми жёстко столкнулся с опорной стенкой возле фуникулёра. В тот день ребят из уссурийского танцевального коллектива «Аврора» везли на международный конкурс. Дети оказались заблокированными в автобусе. К счастью, серьезных травм тогда никто не получил. Вызволяли из заточения детей сотрудники МЧС.

Декабрь 2016-го. В 31 километре от Ханты-Мансийска. Автобус с детьми после соревнований возвращался в Нефтеюганск. За рулем находился Марат Зайнуллин. Автобус столкнулся с тягачом «Volvo» под управлением Раиля Саитханова – буквально сцепились зеркалами. Автобус развернуло, он выехал на встречную полосу, где в него въехал тягач «Скания», буквально разорвав пополам. В аварии погибли 10 детей-спортсменов и два тренера команды «Сибиряк».

Авария под Ханты-Мансийском. Фото: архив "КП".

Июнь 2016-го. Новосибирская область. Renault Duster вылетел на встречную полосу и врезался в «Газель», в которой 11 пловцов ехали на Кубок Сибири по плаванию. Самому старшему - 16 лет. Пятеро ребят получили травмы, двое попали в реанимацию. 54-летний водитель иномарки ждет суда. Возбуждено дело на водителя «Газели» за то, что в салоне не было ремней безопасности и разрешения на перевозку детей (см. «Наивные вопросы об организации перевозок детей»).

Май 2015-го. В Нижегородской области микроавтобус Mercedes, в котором в Петербург отправились юные каратисты из Казани, выехал на встречку и врезался в грузовик. Погибли три человека, в том числе 12-летняя спорт-сменка. 10 детей получили травмы. Собственницу автобуса Викторию Ларину приговорили к четырем годам колонии.

Апрель 2015-го. В Ленинградская области микроавтобус Mercedes с 11 воспитанниками детдома не остановился на повороте и на полном ходу столкнулся с грузовиком Scania. 42-летний водитель и двое 9-классников погибли. Еще восемь подростков получили ранения. После ДТП директора детдома Зою Федорову и зампредседателя комитета образования Ленинградской области Ольгу Проничеву уволили.

Напомним, с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила организованной перевозки детей. Так, согласно правилам, организаторы должны сообщить о поездке в районное управление Госавтоинспекции не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях. Если поездка осуществляется тремя и более автобусами, то подается заявка на сопровождение транспорта патрульным автомобилем.

К поездке не допускаются дети младше семи лет, если время в пути превышает четыре часа. Группу менее 20 детей может сопровождать один взрослый. Свыше 20, то минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки детей двери автобуса.

- Изменились условия перевозки, при которых требуется медработник. Теперь медицинский работник должен присутствовать, если продолжительность перевозки превышает 12 часов и для ее осуществления используется три и более автобуса, - сообщили в Госавтоинспекции.

Ужесточили требования и к передвижению в темное время суток. Так, с 1 января этого года после 23 часов и до 6 утра разрешено перевозить детей до вокзалов и для завершения перевозки детей к месту ночного отдыха, если произошла незапланированная задержка в пути. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

Новые требования коснулись и стажа водителей категории D.

- Теперь к перевозкам допускаются те, чей стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" составляет не менее одного года из последних двух лет. Водитель обязан пройти предрейсовый инструктаж. Кроме того, он не должен в течение года привлекаться к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения, - добавили в Госавтоинспекции.

При себе водитель обязан иметь договор фрахтования или документ, составленный в произвольной форме, с указанием пути следования и всех предполагаемых остановочных пунктов. Оригиналы этих документов хранятся в течение 90 дней, в случае ДТП - три года.

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