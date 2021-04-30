ДТП с погибшими детьми на Ставрополье 30 апреля 2021 года: юные баскетболисты ехали на соревнования

Микроавтобус столкнулся с КАМАЗом. Фото: стоп-кадр видео

ДТП с погибшими детьми на Ставрополье 30 апреля 2021 года произошло в районе поселка Ямки. В диспетчерскую службу Грачевского округа в 16:35 поступил вызов. В поселке Ямке произошла авария КАМАЗа с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер". МЧС отправили спасательные службы на место ДТП.

Большинство пострадавших - дети. Фото: предоставлено очевидцем

Уже есть информация о погибших. Шестеро детей, которые находились в автобусе, скончались на месте от травм. Еще 12 человек пострадали, им оказывается помощь. Их госпитализировали в окружную больницу.

Юные спортсмены ехали на соревнования. Фото: предоставлено очевидцем

14 детей из баскетбольной команды Волгограда ехали на соревнования в Черкесск. По предварительным данным, грузовик совершал маневр поворота.

- По предварительной версии, после этого КАМАЗ опрокинулся и упал на микроавтобус, в котором ехали дети, - рассказали "КП-Ставрополь" в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.