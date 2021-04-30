Губернатор Владимиров прокомментировал ДТП с детьми на Ставрополье

Владимир Владимиров выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП на Ставрополье детей.

- Столкнулись грузовик и микроавтобус, на котором детская баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск. Об этом очень тяжело писать…Пятеро детей погибли… Это горе, это настоящая и пронзающая боль. Соболезную родителям.

Девять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии и средней тяжести. На помощь районным медикам отправлены специалисты из Ставрополя. Владимиров также выехал на место.

- По моему поручению там находятся руководители краевого Минздрава и дорожного министерства. Работают правоохранительные органы. Идет работа по устранению последствий ДТП и восстановлению полноценного движения. Ситуацию держу на контроле, - написала глава Ставрополья.

В микроавтобусе "Мерседес-Спринтер" находилось 14 детей. Их везли из Волгограда в Черкесск на соревнования.

- По предварительной версии, грузовик совершал маневр поворота. В этот момент он опрокинулся и придавил микроавтобус, в котором ехали дети, - сообщили "КП" в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлёкшее по неосторожности смерть 2 и более лиц".

ПОЛНАЯ КАРТИНА

Одного ребенка, считавшегося погибшим в ДТП с КамАЗом на Ставрополье, реанимировали

Водитель микроавтобуса, в котором ехали дети, не предупредил о поездке ГИБДД [подробности]