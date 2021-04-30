Одного ребенка, считавшегося погибшим в ДТП с КамАЗом на Ставрополье, реанимировали

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Девочку, попавшую в список погибших в страшном ДТП на Ставрополье, вернули к жизни врачи. В столкновении грузовика с микроавтобусом, в котором ехала школьная баскетбольная команда МБОУ СШОР Волгограда в Черкесск, по уточненной информации источника «КП-Ставрополь», погибли пятеро детей. Известен список жертв. Столько же сейчас в реанимации грачевской больницы.

Всего пострадали 19 человек, в том числе трое взрослых. Известно, что с командой ехал тренер. А по последней информации еще и то, что водитель микроавтобуса не сообщил о поездке в ГИБДД, поэтому детей везли без надлежащего сопровождения.

В настоящий момент заработала горячая линия на базе Главного управления МЧС России Волгоградской области. Телефоны: 88-442-23-02-73, 88-442-23-02-82.

Авария произошла сегодня, 30 апреля 2021 года, на 535 км дороги Р-216 в направлении поселка Ямки. КамАЗ столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Спринтер».

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