Водитель автобуса с детьми, попавший в ДТП на Ставрополье, ехал без разрешения

Водитель микроавтобуса с детьми, который попал в ДТП на Ставрополье 30 апреля 2021 года, не регистрировал поездку в Черкесск. Об этом рассказал источник "КП".

Сейчас водителя везут на освидетельствование. В автобусе находилось 16 детей, пятеро из них погибли, следует из предварительных данных. Пострадало не менее 14 человек, госпитализированы девять человек.

- По предварительной версии, грузовик совершал маневр поворота. В этот момент он опрокинулся и придавил микроавтобус, в котором ехали дети, - рассказали "КП" в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлёкшее по неосторожности смерть 2 и более лиц".

Уточняется, что шестую погибшую удалось реанимировать, ей оказывают медицинскую помощь.

ПОЛНАЯ КАРТИНА

ДТП с погибшими детьми на Ставрополье 30 апреля 2021 года: юные баскетболисты ехали на соревнования

ДТП с погибшими детьми на Ставрополье 30 апреля 2021 года произошло в районе поселка Ямки Грачевского района [подробности]