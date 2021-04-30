Причина ДТП с погибшими детьми на Ставрополье 30 апреля 2021 года: автобус придавило грузовиком

Фото с места ЧП

УГИБДД установлена предварительная причина ДТП с погибшими детьми на Ставрополье 30 апреля 2021 года. Об этом сообщили корреспонденту "КП" в ведомстве.

- По предварительной версии, грузовик совершал маневр поворота. В этот момент он опрокинулся и придавил микроавтобус, в котором ехали дети, - рассказали изданию в УГИБДД по Ставропольскому краю.

В микроавтобусе "Мерседес-Спринтер" находилось 14 детей. Известно, что шестеро из них погибли. Еще 12 человек пострадали, их увезли в районную больницу.

- По данному факту по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка. Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлёкшее по неосторожности смерть 2 и более лиц). Ход и результаты проверки и расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора Ставропольского края, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.