9 девочек, которые попали в ДТП в Ставропольском крае, увезли на реанимобиле

В Ставропольском крае в ДТП погибли пятеро детей, многих пострадавших госпитализировали

В Ставропольском крае у поселка Ямки произошло страшное ДТП. КамАЗ упал на микроавтобус с детьми и раздавил автомобиль. 14 детей пострадали, 5 девочек погибли. В автобусе была детская баскетбольная команда из Волгограда, они ехали в Черкесск на соревнования.

Еще одного ребенка удалось реанимировать, ее уже посчитали мертвой. Пятерых девочек увезли реанимобили, всего в больницах находятся 9 детей. Многие из них в тяжелом состоянии.

Следствие уже возбудило два уголовных дела. Подробнее о происшествии читайте в материале "КП-Северный Кавказ".