Водитель грузовика рассказал, как произошла смертельная авария с детской баскетбольной командой

Фото с места происшествия

Водитель грузовика, столкнувшегося 30 апреля 2021 года в Ставропольском крае с микроавтобусом, в котором ехали 12 девочек из школьной баскетбольной команды Волгограда, рассказал, как произошло смертельное ДТП.

Фото: grosheva.alisa

Подробности корреспонденту «КП-Северный Кавказ» сообщил сотрудник краевого ГИБДД, находящийся на месте аварии. Из разговора с водителем КамАЗа выяснилось, что вероятный виновник аварии - не он, а тот, кто находился в отечественной легковушке. Она тоже серьезно пострадала в ДТП.

С этого ракурса видна разбитая легковушка Фото: СОЦСЕТИ

Ее водитель не успел вернуться в ряд, обгоняя по встречной полосе пробку, которая выстроилась за другим большегрузом. Поэтому, утверждает водитель многотонного КамАЗа, пришлось резко повернуть, из-за чего грузовик опрокинулся и просто раздавил микроавтобус.

Уже известно, что той самой «девяткой» управлял злостный нарушитель ПДД, 36-летний житель Ставрополья Максим Ларионов. Только за прошлый год ему выписали с десяток штрафов за превышение скорости.

По последним данным, погибли пятеро детей. Еще девять – в больнице в тяжелом состоянии. Трое в реанимации Грачевской центральной районной больницы, еще шестерых отправили на реанимобиле в больницы Ставрополя.

Взрослых в автобусе было четыре человека (тренер, водитель, два родителя). Все получили травмы.

Уже заведено уголовное дело по статьям 264 (нарушение правил дорожного движения) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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