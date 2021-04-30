Лихач и вахтовик: что известно о виновнике аварии с пятью погибшими детьми на Ставрополье

Фото: личная страница Максима Ларионова в соцсети и кадр от очевидцев ДТП

Предполагаемым виновником аварии с детьми на 535 км трассы Р-216 в Ставропольском крае стал 36-летний Максим Ларионов из села Кочубеевское. Он находился за рулем «девятки», которая, со слов водителя грузовика и очевидцев, летела лоб в лоб навстречу фуре, совершая обгон. Большегрузу пришлось срочно съехать в сторону, из-за чего и произошло столкновение с микроавтобусом, в котором везли детей, с опрокидыванием грузовика.

В настоящий момент Ларионов находится на допросе в отделении полиции. По данным краевого ГИБДД, за 2020 год на своем ВАЗе он с десяток раз нарушил скоростной режим, за что был оштрафован.

Как выяснила «КП-Ставрополь», мужчина окончил Невинномысский энергетический техникум. Несколько лет назад много работал вахтовым методом в нефтяной компании. В 2015-м бурил установки на Каспии, трудился в Сибири.

Фото: личная страница Максима Ларионова в соцсети

Куда Ларионов так спешил 30 апреля, что пренебрег правилами и безопасностью – своей и окружающих, еще не известно. Он и сам попал под удар, но остался цел.

Фото: личная страница Максима Ларионова в соцсети

У Максима двое маленьких детей.

Кадр с разбитой легковушкой Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в ДТП неподалеку от поселка Ямки в Грачевском районе Ставропольского края попала маршрутка с детской баскетбольной командой из МБУ СШОР № 2 Волгограда.

Водитель не запрашивал разрешение на перевозку группы детей

Девочек в возрасте 12-14 лет везли в Черкесск на соревнования без сопровождения ГИБДД. Погибли пятеро из них, еще девять – в районной больнице Грачевского района, в Детской краевой больнице и больнице скорой медицинской помощи города Ставрополь.

Фото: grosheva.alisa

В региональном Минздраве уточнили, что всего пострадали 14 подростков, двое родителей, тренер и водитель.

Расследуется уголовное дело по статьям 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения» и 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с погибшими детьми в Ставропольском крае 30 апреля 2021 года: юные баскетболисты ехали на соревнования

ДТП с погибшими детьми в Ставропольском крае 30 апреля 2021 года произошло в районе поселка Ямки Грачевского района (подробнее)

«Это какое-то чудо»: что говорит мама единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье девочки из Волгограда

Юная баскетболистка София одна не получила травмы в этой жуткой аварии (подробнее)