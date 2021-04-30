В смертельном ДТП на Ставрополье число жертв выросло до 6 человек

В диспетчерскую службу Грачевского округа в 16:35 поступил вызов. В поселке Ямке произошла авария КамАЗа с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер". МЧС отправили спасательные службы на место ДТП.

По уточненным данным, в аварии погибло 5 детей. Шестую девочку, которую считали мертвой, реанимировали. Еще 12 человек госпитализированы с травмами в окружную больницу. Следователи уже отправились на место происшествия, чтобы выяснить причину катастрофы.

"КП-Северный Кавказ" собрала информацию по этому происшествию.