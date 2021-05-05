В Невинномысске продают двушку в панельке по цене пяти замков Пугачевой

Кто предложит за квартиру 5 млрд, тот получит ее без торгов и со всеми вещами Фото: Олег ЗОЛОТО

В Невинномысске выставили на продажу квартиру за баснословные деньги. Автор объявления просит за двушку в центре города 500 млн рублей. И это только начальная цена - хозяин недвижимости планирует организовать аукцион.

Площадь квартиры на третьем этаже - 45,6 квадратных метров (квадрат, получается, стоит более 10 млн). Дом панельный. Вид из окна - на двор, есть балкон. "В зале дизайнерские обои, спальня покрашена водоэмульсионной краской, в коридоре имеются антресоли для хранения вещей. В спальне - кладовка", - пишет Эмилия, продавец жилья.

- Заявленная цена соответствует действительности. Это не опечатка. Продается в первую очередь не шикарный ремонт и сантехника (это вы можете сделать для себя и по своему вкусу), а расположение. Квартира принадлежала потомкам военнослужащего царской и Красной Армии с необычной судьбой. Потомкам министра путей и сообщения Казахстана, происходящего по всей вероятности из древней династии, - объясняется женщина в описании объявления.

Фотография объявления на Avito

Для участия в торгах надо предложить 500 млн рублей или сумму, которая окажется больше предыдущей. Чтобы закончить аукцион раньше времени - необходимо выложить сразу 5 млрд рублей (около 55 млн евро). Можно предложить альтернативу - "недвижимость в Сочи, Крыму, Австралии или другом месте".

Кто может позволить себе такое жилище? Рассказываем в цифрах.

28 лет должен играть в "Спартаке" самый высокооплачиваемый футболист клуба Гус Тиль, чтобы заработать на квартиру в Невинномысске. Согласно слитой в сеть информации, спортсмен получает 1,95 млн евро в год (в переводе на рубли - 176,8 млн). Нидерландский футболист может ограничиться и начальной суммой. Которую он накопил бы за три года. А вот Лионель Месси заработал бы на это жилье за полгода.

125 золотых медалей Олимпийских игр надо выиграть, чтобы только насобирать на начальную сумму аукциона. В 2016 году спортсменам платили 4 млн рублей за золото, 2,7 млн рублей - за серебро и 1,7 млн - за бронзу.

5 замков Пугачевой надо построить и продать подобной недвижимости, чтобы гарантировано заполучить квартиру в Невинномысске. По информации в СМИ, один замок обошелся Примадонне отечественной эстрады в 10 млн евро.

1250 съемочных дней надо провести Дмитрию Нагиеву (400 тысяч за съемочный день) только для того, чтобы сделать первую ставку в аукционе за двушку в Невинномысске.

Объявление заметил даже мэр Невинномысска Михаил Миненков. Он считает, что это повод для гордости.

- Самый привлекательный город России! Значит, жилье в Невинномысске пользуется очень большим спросом. Приглашаем жить в Невинномысск. Лучший город для жизни. Город, который стал судьбой! - написал глава города. К слову, семья Миненковых за период с 2016 по 2019 года заработала около 51,5 млн рублей. Мэр Невинномысска декларирует годовой заработок около 3 млн рублей.

Отметим, что корреспондент "КП-Ставрополь" пытался принять участие в аукционе. Но хозяйка двушки отказалась разговаривать с журналистом, а через пару часов сняла объявление.