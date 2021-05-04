Погода в Ставрополе на 9 мая 2021 года: пригодятся ли дождевики?

Погода в Ставрополе на День Победы редко бывает хорошей Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Ставрополе и крае на 9 мая 2021 года ожидается разная. По прогнозу, в региональной столице пойдет дождь, возможна гроза. Однако же и солнце пробьется сквозь тучи. Воздух прогреется до +22 градусов. Ветер в этот день прогнозируется умеренный, с порывами до 14 метров в секунду.

В Минводах и Ессентуках прогнозируют до +23 тепла. В Пятигорске, Георгиевске и Благодарном в День Победы обещают солнечную погоду и до +25 градусов. В Изобильном, Невинномысске и Кисловодске возможна гроза, температура воздуха поднимется до +24. В Ипатово передают +25 градусов, малооблачно. В Нефтекумске и Буденновске 9 мая будет ясно при температуре воздуха +26.

Кстати, уже известна программа праздничных мероприятий на День Победы в Ставрополе. Как рассказали в городской администрации, пройдет традиционное возложение цветов к мемориалу "Вечная Слава", массовый мото и автопробег "Спасибо деду за победу".

На Крепостной горе организуют полевую кухню и выступит тысячный детский хор. Там же, а еще на площади Святого князя Владимира, в парке культуры и отдыха "Победа" и микрорайонах города проведут праздничные концерты.

Салют запустят в 22:00 на площадках: Крепостная гора, площадь Святого князя Владимира, конкурные поля парка культуры и отдыха "Победа".

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