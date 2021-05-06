Пастух нашел тело подполковника полиции на пустыре Ставрополья

Рудольф Салаев. Фото: асхк.рф
В Ставропольском крае нашли тело начальника отдела МВД России по Александровскому району, подполковника полиции Рудольфа Салаева. Об этом сообщает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.
- Труп обнаружил местный пастух Р. в двух километрах от райцентра Александровское. Звонок поступил 3 мая, после 16 часов. На месте тело было подвешено к дереву. Сотрудники установили, что это начальник отдела по работе с личным персоналом районного МВД Рудольф Салаев, - сообщил собеседник издания.
Рудольф Салаев
Фото: СОЦСЕТИ
В последний раз подполковник был на работе за день до ЧП.
- Давность наступления смерти не менее 5 часов с момента обнаружения трупа. Тело оправлено на вскрытие. Каких-то следов насилия на теле мужчины нет. Организована служебная проверка, - пояснил источник.
Рудольф Салаев. Фото: aleksadmin.ru
Салаеву на момент смерти было 41 год. У него остались жена и несовершеннолетняя дочь.
За полгода до смерти полицейский боролся с раком почек.
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