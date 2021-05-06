После скандала с пролежнями у пациентки на Ставрополье уволен главврач больницы

Альберт Каспаров и раны на голове пациентки, после которых он был уволен с поста главврача

Главный врач больницы в Георгиевске Альберт Каспаров отправлен в отставку после скандала с пациенткой, у которой за месяц в реанимации образовались огромные пролежни. Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, рассказывая о результатах проверки.

- В результате проверки выявлены дефекты в организации медпомощи в больнице. 4 мая расторгнут договор с главврачом медорганизации. Сегодня по итогам проверок намечен ряд мероприятий. Все выявленные в результате работы комиссии недостатки обязательно будут устранены, - заявил он.

16 марта пациентка попал в реанимацию Георгиевской районный больницы с инсультом. Через месяц, 28 апреля, ее с улучшением перевели в отделение неврологии. Там ее посетили родственники, обнаружившие на теле больной глубокие пролежни.

Фото: georgievsk_news

Фото: georgievsk_news

- Несмотря на противопролежневый матрас и регулярное проведение профилактики, на теле женщины образовались раны. Этому способствовали нахождение в одном положении, наличие сопутствующей патологии и избыточная масса тела. По словам Каспарова [экс-главврача больницы - Прим.], с первого дня возникновения пролежней на регулярной основе больной проводились ежедневные перевязки и хирургическая обработка ран. Признаков нагноения не было, - следует из оперативного сообщения Минздрава Ставропольского края.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщала пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.