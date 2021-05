Боец UFC Макгрегор снова оскорбил Нурмагомедова и удалил твит

Фото: СОЦСЕТИ. Конор уже не в первый раз оскорбляет Хабиба в сети, а потом удаляет пост

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова оставил провокационный твит в адрес экс-чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова.

- Я не держал его за шорты, а долбил пальцами его гомофобную жопу. И вы только посмотрите на это счастливое лицо. Он любит, когда у него в заднице торчит палец, – написал Конор Макгрегор.

Однако, ирландец снова, по традиции после опубликования взял и удалил твит.

Чуть ли не каждый слышал о легендарном бое между Конором и МакГрегором. Он стал самым кассовым в истории и побил все рекорды по продажам платных трансляций UFС.

Так, недавно 32-летний Макгрегор снова напомнил Нурмагомедову об инциденте, который произошел в апреле 2018 года

Тогда между соперниками была настоящая война. К моменту боя они, мягко говоря, нехорошо относились друг к другу. Напомним, после этого ирландский боец Конор Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором находился претендент на титул в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Инцидент случился вечером 5 апреля 2018 года в Нью-Йорке на парковке спортивного комплекса «Барклис-центр». Макгрегор в компании нескольких человек догнал автобус с бойцами UFC, и попытался разбить окно ограждением, но ему помешали охранники. Один из его товарищей разбил стекло стулом.

Тогда спортсмены, которые были в автобусе, намеревались дать отпор Макгрегору, но водитель не открыл двери. Макгрегор пытался кинуть в автобус еще несколько предметов, но его остановили сотрудники безопасности, которые прибыли на место.

Спустя несколько лет, сегодня, 9 апреля ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова в Twitter и удалил пост. Однако на тот момент на публикацию успели обратить внимание в The Sun. Сохраненная запись разлетелась в сети.

В своем посте ирландец пошутил о страхе соперника, заменив слова в детской песне The Wheels on the Bus:

«Дагестанцы в автобусе только и делают, что пукают», – сказал Конор. И через несколько часов удалил свой пост.

