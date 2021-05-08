В центре Георгиевска женщина искромсала экс-сожителя

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» Фото: Архив КП

Вопиющий случай произошел утром 8 мая в центре Георгиевска Ставропольского края. Там, на территории автовокзала на глазах у прохожих, а также сотрудников рынка 49-летняя женщина искромсала мужчину.

Этот инцидент успели снять на мобильный очевидцы. Страшные видеокадры шокировали пользователей сети. На них – лежит и истекает кровью мужчина. Рядом – испуганные работники автовокзала пытаются восстановить картину происходящего.

В это время незнакомый парень оказывает пострадавшему первую медицинскую помощь.

Выяснилось, что между раненным мужчиной и его бывшей сожительницей сегодня произошел конфликт. 39-летний экс-возлюбленный хотел возобновить отношения с сожительницей.

Диалог не получился: во время ссоры местная жительница несколько раз ударила ножом в бедро мужчины, повредив бедренную артерию. От полученных травм потерпевший скончался в районной больнице.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Женщину задержали, сейчас она находится под стражей. Правоохранители осматривают место происшествия, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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