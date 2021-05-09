Салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2021: видео

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2021 проведут на трех площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для того, чтобы праздничный салют смогли увидеть, как можно больше горожан, но при этом не было массового скопления людей и соблюдалась социальная дистанция, салюты пройдут одновременно на трех площадках.

Комсомолка рассказывает жителям Ставрополья, откуда можно будет посмотреть праздничный салют 9 мая 2021 года:

- Первая точка - это Крепостная гора;

- Вторая точка - площадь Святого князя Владимира;

- Также жители Ставрополя могут насладиться просмотром праздничного салюта в парке «Победы» краевого центра.

Сегодня, 9 мая 2021 года они прогремят над Ставрополем в 22:00.

С конкурных полей парка «Победы» военнослужащие 49-й общевойсковой армии из боевых орудий запустят в небо над нашим городом около 30 залпов артиллерийского салюта.

В администрации Ставрополя рассказали, что будут задействованы две салютные установки и 4 гаубицы Д-30.

На Крепостной горе и площади Святого князя Владимира прогремят более двух тысяч зарядов – это около двух тонн яркого красочного фейерверка. Так что, несмотря на дождливую погоду, горожане могут прогуляться по этим трем точкам вместе с любимыми и близким людьми, чтобы завершить главный праздник страны просмотром красочного салюта!

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первым событием главного праздника страны стало торжественного возложение цветов к объектам воинской славы во всех районах города и к мемориалу «Вечная Слава» на Комсомольской горке. Затем ставропольцы увидели парад войск Ставропольского гарнизона.

Тем временем в парке 200-летия Буденновска в рамках патриотического фестиваля «Солдатский привал» провели парад детских колясок «Гараж Победы-на Берлин».

Участниками акции стали самые маленькие жители округа вместе со своими родителями.

Фото: администрация Буденновского МО

Каждая из 8 семей постаралась удивить зрителей, стилизовав коляски своих малышей под танки Т-34, самолеты, корабли и даже полевую кухню с настоящей гречневой кашей.

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