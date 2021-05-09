Парад Победы в Ставрополе 9 мая 2021: прямая онлайн-трансляция

Напомним, в 2021 году исполняется 76 лет Победе в Великой Отечественной войне. Вся Россия устраивает парады и шествия в честь этого праздника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прямая онлайн-трансляция парада Победы в Ставрополе 9 мая 2021 года начнется в 10:00 мск.

Первым событием главного праздника страны станет торжественного возложение цветов к объектам воинской славы во всех районах города (в 8 утра) и к мемориалу «Вечная Слава» на Комсомольской горке (в 8:30). Затем ставропольцы увидят парад войск Ставропольского гарнизона.

Обычно после него начиналось шествие Бессмертного полка, но в этом году на 9 мая от него было решено отказаться.

Обычно после парада Победы начиналось шествие Бессмертного полка, но в этом году на 9 мая от него было решено отказаться Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Также в 10:00 и в 12:00 по улицам Ставрополя промчатся участники мото и автопробега «Спасибо деду за Победу!».

Напомним, в 2021 году исполняется 76 лет Победе в Великой Отечественной войне. Вся Россия устраивает парады и шествия в честь этого праздника.

Прошлой весной из-за пандемии жители нашего региона не смогли увидеть ни парад техники, ни Бессмертный полк. Но сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, поэтому местные власти решили полноценно отметить этот важный день.

В этом году по центральным улицам Ставрополя пройдет колонна из минимум 50 единиц военной техники и вооружения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году по центральным улицам Ставрополя пройдет колонна из минимум 50 единиц военной техники и вооружения. Жители и гости региона смогут увидеть ракетные и зенитные установки, системы залпового огня, бронемашины, авиацию и т.д.

Например, военные подготовили к показу системы залпового огня РСЗО «Град» и «Ураган». Они предназначены для поражения наземных объектов: солдат, небронированной техники, батарей, командных пунктов, а также бронетранспортеров в районе сосредоточения. Они входили в состав вооруженных сил СССР.

Военные подготовили к показу системы залпового огня РСЗО «Град» и «Ураган» Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

В Ставрополе хранится самая большая в мире копия Знамени Победы. Его площадь полторы тысячи квадратных метров с соотношением сторон 30 на 50 метров. Сегодня, 9 Мая 2021 года, его развернут на главной площади краевой столицы.

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