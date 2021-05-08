В Ставрополе 9 Мая развернут самое большое в мире Знамя Победы

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе хранится самая большая в мире копия Знамени Победы. Его площадь полторы тысячи квадратных метров с соотношением сторон 30 на 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Этот красный стяг жители Ставрополя впервые развернули на главной площади города 9 Мая 2020 года. Ранее флаг был более скромных размеров – 550 кв. метров.

А уже в этом году самое большое в мире Знамя Победы развернут в Ставрополе 9 Мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что программа мероприятий на День Победы в Ставрополе 9 мая 2021 была опубликована после очередного заседания оперштаба. «Праздник обязательно состоится!

В привычном, традиционном виде!» - заявил губернатор региона Владимир Владимиров, изучив обстановку с коронавирусом в крае.