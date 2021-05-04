В Ставрополе уже начались праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы Фото: Тимур ХАНОВ

Программа мероприятий на День Победы в Ставрополе 9 мая 2021 была опубликована после очередного заседания оперштаба. «Праздник обязательно состоится! В привычном, традиционном виде!» - заявил губернатор региона Владимир Владимиров, изучив обстановку с коронавирусом в регионе. В прошлом году из-за нее многие мероприятия были переведены в онлайн режим. В этом же году празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вернется к оффлайн формату. Главное - не забывать про эпидбезопасность. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, как пройдет День Победы 2021 в Ставрополе. Прогноз погоды на 9 мая смотрите здесь.

Кстати, в связи с репетициями парада Победы 5 и 7 мая и другими мероприятиями, в Ставрополе будут действовать ограничения движения. Учитывайте это, при выборе маршрута.

5 мая в 16:00 во Дворце культуры и спорта (ул. Ленина, 251) начнется гала-концерт Всероссийского фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт».

6 мая в 18:00 фестиваль торжественно закроется на Крепостной горе.

7 мая в 18:00 стартует традиционная акция Стена Памяти «Народная Победа». На пешеходной зоне проспекта Октябрьской Революции установят передвижные стенды с фотографиями более чем 15 тысяч ставропольцев, участвовавших в Великой Отечественной войне.

8 мая всех ветеранов ВОВ поздравят праздничными концертами на открытых площадках возле из домов.

В этот же день в 10:00 в парке Победы начнется эстафета-марафон «Знамя Победы», а возле розничного рынка «Базар» (ул. Шаумяна, 1) - праздничная программа «Маяк Победы».

В 11:00 с площади 200-летия стартуют участники «Веломарша Победы».

9 мая начнется с торжественного возложение цветов к объектам воинской славы во всех районах города (в 8:00) и к мемориалу «Вечная Слава» на Комсомольской горке (в 8:30).

В 10:00 ставропольцы увидят парад войск Ставропольского гарнизона. Обычно после него начиналось шествие Бессмертного полка, но в этом году на 9 мая от него было решено отказаться.

Также в 10:00 и в 12:00 по улицам Ставрополя промчатся участники мото и автопробега «Спасибо деду за Победу!».

В пробеге примут участие и автомобилисты, и мотоциклисты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 11:00 в центре города зазвучат песни в рамках концерта «Весна Победы», а на Крепостной горе развернется «Солдатский привал».

В полдень на Крепостной горе выступит сводный тысячеголосый детский хор «Поющая юность Ставрополья, после чего на восточном склоне заработает полевая кухня. Свои праздничные программы в это же время начнутся в парках Победы и Центральном.

В час дня все желающие смогут посмотреть кино под открытым небом на площади Ленина в рамках краевого фестиваля патриотического кино.

14:00 и 16:00 - время начала работы еще трех праздничных площадок: по адресу проспект Юности, 20 (с полевой кухней) и на Владимирской площади, а затем в сквере Декабристов (ул. Ленина, 127).

Солдатской кашей угостят в нескольких точках города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 18:00 начнется еще ряд мероприятий:

- акция «На волне Победы» с одновременным исполнением песни «День Победы» на Александровской площади;

- концерты в рамках краевой акции «Поем двором» на открытых площадки во всех микрорайонах Ставрополя;

- ретро-программа в рамках всероссийской акции «Вальс Победы» в Центральном парке.

В 19:00 ставропольцев ждут концерты «Победный май» и «Мирная весна» на Владимирской площади и в парке Победы.

Последним мероприятием перед праздничными салютами, которые запланированы на 22:00 на Владимирской площади, в парке Победы и на Крепостной горе, станет концерт «И снова май, весна, Победа» возле памятника Солдату-красногвардейцу. Время начала - 20:00.