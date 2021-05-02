Перекрытие дорог в Ставрополе на 3 – 7 мая 2021: список, схема перекрытия на время репетиции Парада Победы

Ставрополь готовится к Дню Победы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, как будет осуществляться перекрытие дорог в Ставрополе на время проведения тренировок праздничный мероприятий к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, в городе введут следующие ограничения движения транспортных средств:

3 мая с 20.00 до 00.01 4 мая и с 20.00 5 мая до 00.01 6 мая по улице Дзержинского (на участке от улицы Л. Толстого до проспекта Октябрьской Революции), улице М. Морозова (на участке от улицы Ломоносова до улицы Маршала Жукова), улице Маршала Жукова (на участке от улицы Мира до улицы Дзержинского), улице Ломоносова (на участке от улицы Мира до улицы Дзержинского), улице Советской, Булкина, проспекту Октябрьской Революции, улице Артема (на участке от улицы Мира до улицы Дзержинского), проспекту К. Маркса (на участке от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции), улице Суворова (на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ставропольской), улице Р. Люксембург (на участке от улицы Дзержинского до проспекта К. Маркса), улице Кавалерийской (на участке от улицы Дачной до улицы Дзержинского), улице Пушкина (на участке от улицы Дзержинского до улицы Ленина), улице Ленина (на участке от улицы Л. Толстого до улицы Р. Люксембург).

Также автомобилистам запретят проезд по улице Ленина (на участке от улицы Л. Толстого до улицы Пушкина), улице Пушкина (на участке от улицы Ленина до улицы Мира).

7 мая с 8.00 до 13.00 на указанных участках автомобильных дорог проспектов и улиц, а также по улице Казачьей (на участке от улицы Горького до улицы Орджоникидзе), переулку Рылеева (на участке от улицы Орджоникидзе до проспекта К. Маркса).

В это же время автомобилистам запретят передвигаться по улице Ленина (на участке от улицы Л. Толстого до улицы Пушкина), улице Пушкина (на участке от улицы Ленина до улицы Мира), а также по проспекту К. Маркса.

Схема перекрытия дорог. Фото: администрация Ставрополя.

Объезд будет осуществляться по улице Мира, Голенева, Маяковского, Л. Толстого, Комсомольской, улице Р. Люксембург, улице Дзержинского.

Помимо этого, на время перекрытия указанных участков улиц, будет приостановлена работа общественного транспорта, двигающегося по маршрутам: № 1, 2, 4, 9.

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