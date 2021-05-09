Доходы губернатора Ставрополья за 2020 год: Владимиров заработал меньше на треть, а жена лишилась внедорожника

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал сведения своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также членов его семьи за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

По официальным данным, денежный доход главы нашего региона составил 3502899,45. Так, в месяц Владимир Владимиров зарабатывает 291,9 тысячи рублей. Имущество губернатора осталось неизменным – это три квартиры совокупной площадью 332,6 квадратных метра и три машиноместа.

Две квартиры зафиксированы в графе вид собственности, как «индивидуальная». А третья квартира – «общая долевая». Из транспорта на губернатора Ставрополья записан советский легковой автомобиль ГАЗ М21 Р.

Между тем немного выросли доходы супруги губернатора Натальи Владимировой. В 2020 году она заработала 2544956,23 рублей, что на 3% больше 2019 года, когда ее заработок составлял более 2,4 миллиона рублей.

Недвижимое имущество жены Владимира Владимирова также осталось прежним: два жилых дома, две квартиры и два земельных участка. А вот автомобиль BMW X5, задекларированный в 2019 году, за Владимировой больше не числится.

На троих несовершеннолетних детей семьи Владимирова отдельного имущества не записано.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что, когда Владимиров был временно исполняющим обязанности губернатора Ставрополья Владимир, его доход за 2013 год составил 21,024 млн руб. Большая часть этой суммы — заработная плата, полученная на Ямале, где до 27 сентября 2013 года он работал первым заместителем главы региона.

Доход на посту временно исполняющего обязанности губернатора Ставрополья составил 651,234 тыс. руб. У руководителя края на тот момент были две квартиры площадью 61,5 и 136,6 кв. м соответственно и три машиноместа общей площадью 39,4 кв. м.

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