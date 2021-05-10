Туалет раздора: актрисе Наталье Рудовой угрожают после критики сервиса в Дагестане

Актриса Наталья Рудова. Фото: инстаграм-аккаунт Рудовой

Российская актриса Наталья Рудова недавно провела отдых в Дагестане. Весь свой туристический маршрут она снимала в Инстаграм, делилась эмоциями и фото красивых мест республики. Однако в какой-то момент ее положительные впечатления сильно изменились.

10 мая актриса опубликовала stories, где отреагировала на претензию подписчика о том, что после ее комментария по поводу туристических мест в Дагестане начали закрывать хорошие места отдыха.

Подписчик заявил, что из-за Натальи закрыли хорошие места отдыха

Вы меня задолбали! Я удаляю все фото из Дагестана и никогда туда больше не поеду! Сами гиды меня попросили сказать про туалеты. Отстаньте от меня! Живите без туристов! Мне абсолютно наплевать! У меня все, - написала Рудова.

Суть конфликта заключается в том, что актриса посетовала на количество уборных мест в местах отдыха и туризма. Их крайне мало, а те, что есть, находятся в ужасном состоянии - по словам Рудовой. Она обратилась к республиканским властям, чтобы те решили проблему.

Многих пользователей оскорбили слова актрисы, они увидели в этом ущерб имиджу региона. Некоторые поддержали замечание девушки. Но есть те, кто дошел до прямых угроз: Рудова опубликовала скриншоты оскорблений и угроз, которые она получает.

Рудова прокомментировала одно из туристических мест, в котором она побывала

Актриса заявила, что не несет ответственность за то, что организации и работники не выполняют своих обязанностей должным образом.

Кого-то из-за моего замечания уволили… вы в себе? У вас глаз нет? Вы не видите, где хорошо или где плохо? - недоумевает Рудова.

Она не осталась в стороне и тоже предъявила претензию: некоторые места отдыха использовали ее медийное лицо для рекламы без ее согласия. По крайней мере, так утверждает сама Рудова.

Сейчас актриса удалила все фото с поездки, потому что разочаровалась в Дагестане. Однако, когда она прогуливалась по берегу Каспийского моря и по историческому памятнику-крепости в кофте с надписью “F*ck off”, Рудова отзывалась исключительно положительно о красотах и культуре республики.

К сожалению, все впечатления были испорчены “сортирной” темой и шквалом критики со стороны жителей Дагестана. Сейчас Рудова продолжает публиковать приходящие ей угрозы и свои комментарии.

Напомним, Наталья известна по скандалу с ведущим “Пусть говорят” Андреем Малаховым. В одном из выпусков под названием “Рынок шкур” он упомянул ее имя в разговоре о проблеме эскорта и инста-моделей. “Комсомольская правда” подробно писала о конфликте.

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