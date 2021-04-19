В Дагестане разгорелся скандал из-за «голых» фото туристок у Сулакского каньона

"Голое" фото туристок обсуждают в Дагестане. Фото: соцсети

В Дагестане разгорается скандал из-за снимка, который сделали две туристки на фоне Сулакского каньона. Для фотосесии две девушки обнажились по пояс. «Голые» снимки быстро разлетелись по Сети, вызвав среди местных жителей негодование.

Недовольства жителей района «аморальным» поведением туристок дошли до администрации и замглавы района Мухаммад Хамзатов обратился к девушкам с требованием удалить снимки, так как они оскорбляют чувства верующих.

- Я сам лично обращался к этим девушкам. Я думаю, они в первый и в последний раз это совершили, - заявил "360" Хамзатов.

Он также отметил, что власти района могут обратиться в полицию, если девушки не одумаются и не удалять «голые» снимки со своих страниц в социальных сетях.

- Для наших людей это неприлично, мягко говоря. И мы, наоборот, рады видеть любого гостя на нашей территории, - пояснил чиновник, добавив, что одна из них уже удалила публикацию, вторая же препирается.

Стоит отметить, что гнев на туристок обрушился лишь после того, как снимки разместили в одном из пабликов дагестанского сегмента Instagram. Автор публикации рассказал, что девушки не постеснялись обнажить грудь перед толпой туристов, среди которых могли быть и несовершеннолетние. При этом сама скандальная фотосъемка была сделана еще в прошлом году.

К слову, пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни, конечно, высказались довольно негативно в адрес двух полуобнаженных дам, написав, что в республике нужна «полиция нравов». Другие же остались недовольны не снимком, а админом, который разместил фотографию. Его попросили «следить за собой» и «не раздувать скандал».

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