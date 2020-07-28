Раздеть нельзя помиловать: в Дагестане ввели «антиразвратный» дресс-код для туристов

Муфтият Дагестана призывает прекратить «разврат на пляжах», министерство туризма рекомендует «придерживаться сдержанного дресс-кода», а местные жители очень настойчиво и не слишком вежливо «рекомендуют» девушкам не смущать дагестанских мужчин аппетитными формами. Ко всему, на туристических объектах недавно заметили знаки с зачеркнутыми купальниками, майками и шортами. «Комсомолка» попыталась разобраться с местными обычаями и узнать, что на самом деле грозит приезжим, которые не соблюдают местные традиции.

В Минтуризме Дагестана объяснили происхождение табличек с рекомендациями для туристов 00:00 00:00

«Антиразвратный» дресс-код подразумевает, что даже летом вы не можете ходить в коротких вещах. Майки и блузы без рукавов, шорты или короткие юбки — все это носить настоятельно не рекомендуется. Дагестан — исламская республика. Скромность, закрытые одежды, хиджаб здесь — норма. Считается, что слишком легко одетая женщина не соблюдает приличия и намеренно провоцирует на контакт. Этим, кстати, объясняется свист вслед красавицам, которые нередко могут слышать от выходцев из республик красавицы по всей стране.

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— На самом деле знаки для туристов имеют чисто рекомендательный характер. Мы не можем запретить ходить в какой-то одежде, это невозможно. Поэтому каждого гостя нашего региона мы просим уважать нашли традиции. Однако если кто-то решит иначе, никаких мер мы не предпримем — это выбор каждого человека, — заявил источник «КП - Северный Кавказ» в министерстве туризма республики.

Однако фактически, решив не обращать внимания на рекомендации, вы ставите себя под удар. Проблемы начнутся не с представителями власти, а с возмущенными жителями.

— Тут по-разному бывает, смотря какие люди попадутся, смотря где вы. В большом городе, вроде Махачкалы, риск нарваться на оскорбления и «воспитательные беседы» со стороны местных меньше. Попадаются вежливые люди, которые мягко посоветуют не рисковать. А иногда все может закончится скандалом, оскорблениями и так далее. Особенно если вы где-то не в самом курортном центре, — рассказывает «КП» местный житель Саидхан.

Даже на пляже в республике по традиции нужно закрываться платком и носить закрытую одежду

Местный Муфтият тоже крайне критически относится к людям, нарушающим исламские традиции. Председатель муфтията Республики Дагестан Шамиль Алиханов недавно обратился к туристам с настоятельной просьбой, ссылаясь на «неподобающее поведение и внешний вид» гостей региона на пляжах. В соцсетях стали задаваться вопросом: неужели нельзя выйти в купальнике даже на пляж?

— Фактически у нас купальные зоны не предусматривают никаких ограничений. Муфтият сделал это заявление не связавшись с нами, не проконсультировавшись, — говорит источник в министерстве туризма. — Конечно же, у нас можно ходить в купальниках, никаких ограничений и необходимости надевать «мусульманский купальник» нет. У нас был эксперимент с созданием отдельного пляжа для женщин, но он провалился.

Фактически, сами дагестанцы делятся на два лагеря. Ревнители традиций требуют соблюдения местных обычаев. Другая, более малочисленная часть жителей считает, что такие ограничения крайне негативно влияет на туристическую привлекательность региона.

dnevniki_goryanki_ Дагестанская блогерша Марьям Алиева попыталась пойти против обычаев и нарвалась на критику и угрозы

Недавно дагестанская блогер-феминистка Марьям Алиева во всеуслышание заявила, что не считает ограничение чужой свободы верным подходом. И попросила дагестанцев представить, что будет, если в Москве гостей из республик будут просить снять хиджаб. Девушка получила не только негативные отзывы, но и букет угроз вперемешку с оскорблениями.

— Сколько грязи изошло из этих борцов за мораль! Едва ли вы увидите такую мерзость где-то ещё: кроют матом, задевают родителей и детей. У нас можно встретить отличных людей, да! У нас есть потрясающе талантливые молодые люди, очень порядочные и добрые ребята. Но они, к огромному сожалению, теряются на фоне быдла, которое, посасывая папиросу с травкой, ратует за нравственность, — резюмировала ситуацию блогер.

Вывод прост: если вы хотите в Дагестан, не стоит брать с собой шорты, майки и мини. А если вы хотите покрасоваться без неприятностей — лучше подумать о крымском побережье.

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Рядовые дагестанцы и Муфтият республики продолжают борьбу с «неправильной» одеждой. Купальники на пляже, шорты летом — все это туристам и гостям региона носить не стоит. Местные жители могут неправильно понять: кто-то сделает замечание, а другие могут проявить открытую агрессию (подробности).

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