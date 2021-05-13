Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 мая 2021 11:12

Кадыров готов дать любой гонорар за победу Хабиба Нурмагомедова над бойцом клуба «Ахмат»

Глава Чечни поделился мнением по поводу экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кадыров готов дать любой гонорар за победу Хабиба Нурмагомедова над бойцом клуба «Ахмат»

Кадыров готов дать любой гонорар за победу Хабиба Нурмагомедова над бойцом клуба «Ахмат»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в соцсети заявил, что готов дать любой гонорар за победу бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в бою против бойца клуба «Ахмат».

По его словам, Хамзат Чимаев - очень перспективный спортсмен, «которого ждет яркое будущее».

- Хамзат очень интересен для UFC, он - неординарный спортсмен, который готов выступить в любом весе и в любой категории. Я уверен, что Хамзат заберет этот пояс. А тем, спортсменам, которые взяли пояс, и ушли непобежденными, мы желаем удачи, - прокомментировал глава республики.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также он отметил, что «Хабиб - это проект UFC»:

- Он 100-процентный проект, потому что у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом. Хорошие бои бывают. Если кто-то пропустил бой, сразу с рейтинга, его никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC. Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Он, четко зная, на что идет, стал чемпионом, не допуская ошибок. Я так считаю, я не в обиду. В UFC он 100 % всех порвал их, а «Ахмат» тут всех порвет. Я готов выставить любой вес и любой гонорар, если Хабиб выступит в "Ахмате". Я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого? Я готов платить гонорар больше, чем UFC, если он выступит в «Ахмате» с нашим одноклубником, и посмотрим, чья возьмет! – выразился глава республики.

Напомним, Хамзат Чимаев, в 2020 году одержавший в UFC три досрочных победы за 2 месяца, и установил 2 рекорда организации.

Хамзат Чимаев, в 2020 году одержавший в UFC три досрочных победы за 2 месяца, и установил 2 рекорда организации

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас спортсмен находится дома в Чечне и восстанавливается после коронавирусного заболевания, ставшего причиной отмены нескольких его поединков.

Он прилетел в Грозный в марте 2021 года по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова. В республике спортсмену обещали реабилитацию после перенесенной болезни. Тогда чеченский лидер также поделился этой новостью в соцсети:

- Хамзат поверил мне. И теперь он в Чеченской республике, как и обещал, - написал Кадыров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что боец UFC Хамзат Чимаев чеченского происхождения, который выступает за Швецию, выложил на своей странице в Инстаграм ролик со «спарринга» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Чечни Кадыров подрался с бойцом UFC Чимаевым

26-летней Чимаев после болезни объявил о завершении карьеры. Позднее глава Чечни Кадыров сообщил, что поговорил с бойцом и тот продолжит выступать [ ПОДРОБНЕЕ]

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ