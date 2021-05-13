Кадыров готов дать любой гонорар за победу Хабиба Нурмагомедова над бойцом клуба «Ахмат» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в соцсети заявил, что готов дать любой гонорар за победу бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в бою против бойца клуба «Ахмат».

По его словам, Хамзат Чимаев - очень перспективный спортсмен, «которого ждет яркое будущее».

- Хамзат очень интересен для UFC, он - неординарный спортсмен, который готов выступить в любом весе и в любой категории. Я уверен, что Хамзат заберет этот пояс. А тем, спортсменам, которые взяли пояс, и ушли непобежденными, мы желаем удачи, - прокомментировал глава республики.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также он отметил, что «Хабиб - это проект UFC»:

- Он 100-процентный проект, потому что у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом. Хорошие бои бывают. Если кто-то пропустил бой, сразу с рейтинга, его никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC. Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Он, четко зная, на что идет, стал чемпионом, не допуская ошибок. Я так считаю, я не в обиду. В UFC он 100 % всех порвал их, а «Ахмат» тут всех порвет. Я готов выставить любой вес и любой гонорар, если Хабиб выступит в "Ахмате". Я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого? Я готов платить гонорар больше, чем UFC, если он выступит в «Ахмате» с нашим одноклубником, и посмотрим, чья возьмет! – выразился глава республики.

Напомним, Хамзат Чимаев, в 2020 году одержавший в UFC три досрочных победы за 2 месяца, и установил 2 рекорда организации.

Хамзат Чимаев, в 2020 году одержавший в UFC три досрочных победы за 2 месяца, и установил 2 рекорда организации Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас спортсмен находится дома в Чечне и восстанавливается после коронавирусного заболевания, ставшего причиной отмены нескольких его поединков.

Он прилетел в Грозный в марте 2021 года по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова. В республике спортсмену обещали реабилитацию после перенесенной болезни. Тогда чеченский лидер также поделился этой новостью в соцсети:

- Хамзат поверил мне. И теперь он в Чеченской республике, как и обещал, - написал Кадыров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что боец UFC Хамзат Чимаев чеченского происхождения, который выступает за Швецию, выложил на своей странице в Инстаграм ролик со «спарринга» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Чечни Кадыров подрался с бойцом UFC Чимаевым

26-летней Чимаев после болезни объявил о завершении карьеры. Позднее глава Чечни Кадыров сообщил, что поговорил с бойцом и тот продолжит выступать [ ПОДРОБНЕЕ]