«Собрал на элитной иномарке 40 штрафов»: приставы гоняются за чемпионом мира по боксу из Осетии

Фото: murat_gassiev

Звезда бокса из Осетии попал в черный список приставов как злостный неплательщик. С февраля на 27-летнем Мурате Гассиеве, экс-чемпионе мира по версиям IBF и WBA, «висит» почти 40 штрафов за нарушение ПДД и сборов на сумму от ста до тысячи рублей каждый. За какие правонарушения — не раскрывается. Вероятно, за превышение скорости.

Фото: murat_gassiev

Лихачит боксер на Toyota Camry с номером 001 и надписью на табличке «IRON» (это прозвище Гасиева). С нарушением английской транскрипции оно звучит как «ирон», что по-осетински значит «осетин». Популярную иномарку боксер купил за 2 миллиона рублей в салоне Минеральных Вод в 2017 году, получив 100 тысяч долларов гонорара за бой с 37-летним Денисом Лебедевым. В возрасте 23 лет осетинский спортсмен разгромил титулованного спортсмена, произведя фурор. Оставшуюся часть денег Мурат вложил в квартиру.

Почти сразу после покупки машины Гассиев получил штраф ГИБДД. И скоро попал в поле зрения судебных приставов как должник, его не оплативший. С тех пор боксер постоянно нарушает правила дорожного движения и с большим опозданием оплачивает выписанные на его имя штрафы.

Фото: murat_gassiev

Отметим, что Гассиев является самым титулованным боксером из Осетии. Несмотря на молодость, он четырежды становился чемпионом. В 2013 стал лучшим по версии WBC Youth World в 1-м тяжелом весе. Через год успешно выступил на соревнованиях IBF East/West Europe и IBF Inter-Continental. В 2016 году стал чемпионом по версии IBF, а еще через два года стал чемпионом мира по той же версии и версии WBA.

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