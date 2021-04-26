Боец UFC разбил подаренный в Чечне «Мерседес». В полиции об этом не слышали

Фото: khamzat_chimaev

По сети активно распространяется информация, что боец UFC Хамзат Чимаев чеченского происхождения, выступающий за Швецию, попал в серьезную аварию в Грозном. Видео с разбитым «Мерседесом» выложили в YouTube и популярные в Instagram сообщества. Ролик сопроводили описанием, что автомобиль принадлежит Чимаеву, в момент ДТП за рулем был он сам, но серьезных травм после наезда на трубу спортсмену удалось избежать.

Кадры с разбитой машиной выложили в сеть очевидцы Фото: СОЦСЕТИ

В то же время сам Хамзат накануне в своем аккаунте выложил фото, на котором стоит рядом с машиной без видимых повреждений. И подписал пост: "Доброе утро". А видео якобы после ДТП появилось еще пару дней назад. Элитную иномарку, кстати, Чимаеву в январе этого года подарил Рамзан Кадыров после торжественного приема в столице Чечни. В марте Хамзат прилетел в Грозный снова восстанавливаться после перенесенного коронавируса.

В ГИБДД Чечни не слышали про ДТП с участием бойца.

- Это неправда. Впервые слышу, - ответил дежурный корреспонденту «КП-Северный Кавказ».

В смешанных единоборствах Хамзат Чимаев провел девять боев - все закончились для него победой. Слава пришла после удивительного рекорда, когда всего за 66 дней, дебютировав в UFC, он выиграл подряд три поединка. Причем двое его противников не успели нанести ни единого удара перед своим поражением. Прошлым подобным рекордсменом был Джонни Уокер, которому на три победы подряд понадобилось 105 дней. Все пророчили Чимаеву славу. Его прозвали «Хабибом 2.0», ожидая зрелищные поединки, какие устраивал Нурмагомедов. Но переболев ковидом, в начале марта чеченский боец завил о завершении карьеры. Глава Чечни, радушно встретив земляка, уговорил его выступать дальше.

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