Новый Хабиб из Чечни установил рекорд UFC

Фото: khamzat_chimaev/instagram.com

Новичок в UFC из Чечни, прозванный новым Нурмагомедовым — «Хабиб 2.0», установил рекорд организации, разгромив третьего за 66 дней соперника всего за 17 секунд.

На турнире UFC Fight Night 178 выступающий за Швецию 26-летний Хамзат Чимаев практически сразу отправил в нокаут ударом в голову американца Джеральда Миршерта. Как отмечает MMA Junkie, за 66 дней чеченец трижды победил в Абсолютном бойцовском чемпионате. Поэтому им побит рекорд Джонни Уоркера, выигравшего столько же турниров за 105 дней.

Чимаев известен и как «Чеченский викинг». И впервые рекордсменом UFC стал в конце июля, когда всего за 10 дней одолел двоих соперников — 16 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби валлийца Джона Филипса, а 26 июля британца Риса Макки.

Именно тогда в новичке Чимаеве увидели дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Его менеджер Али Абдель-Азиз так и сказал, что шведский боец из Чечни — это «Хабиб 2.0». И знаменитые спортсмены с тех пор стали следить за его поединками.

Хамзат, кстати, вызвал на поединок Конора Макгрегора. Причем очень дерзко через пост в своем Twitter:

- Макгрегор — это королевская тап-машина с сердцем цыплёнка. Дана Уайт, я всё ещё голоден, подай мне его на десерт, - написал «Чеченский викинг».

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