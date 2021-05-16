Резонансные слова Кадырова в адрес Нурмагомедова прокомментировал чеченский министр

Чеченский министр прокомментировал резонансные слова Кадырова в адрес Нурмагомедова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Резонансные слова Рамзана Кадырова о том, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов «проект UFC», накануне прокомментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

- Некоторые средства массовой информации раздувают все новости из нашей республики до огромных масштабов и переворачивают факты в свою пользу. Но у них не получится воплотить свои замыслы в реальность, - прокомментировал Ахмед Дудаев на своей странице в соцсети Инстаграм.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, на днях в эфире в соцсети Инстаграм Рамзан Кадыров затронул тему спортивной организации UFC, проводящей бои по смешанным единоборствам, в частности ее чемпиона Хабиба Нурмагомедова:

- Он 100-процентный проект, потому что у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом. Хорошие бои бывают. Если кто-то пропустил бой, сразу с рейтинга, его никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC. Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Он, четко зная, на что идет, стал чемпионом, не допуская ошибок. Я так считаю, я не в обиду. В UFC он 100 % всех порвал их, а «Ахмат» тут всех порвет. Я готов выставить любой вес и любой гонорар, если Хабиб выступит в «Ахмате». Я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого? Я готов платить гонорар больше, чем UFC, если он выступит в «Ахмате» с нашим одноклубником, и посмотрим, чья возьмет! – выразился глава республики.

- Отрицательно настроенные против главы Чечни люди стали вырывать его фразы из контекста и выдавать это в неприглядном свете. Настраивая чеченцев и дагестанцев друг против друга, провокаторы не учли, что ранее Рамзан Ахматович отправился в Дагестан, чтобы лично принести соболезнования Хабибу в связи с кончиной его отца. И теперь слова о том, что Хабиб проект UFC, они превратили в слова отрицания его заслуг и физических данных, - продолжил Ахмед Дудаев.

Напомним, тогда один из первых, кто сообщил о смерти отца Хабиба в сети, был Рамзан Кадыров:

- Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Абдулманап Нурмагомедов - легендарный тренер, воспитавший не одно поколение чемпионов в бойцовских видах спорта Фото:

Министр отметил, что важно не поддаваться на различные провокации со стороны недобросовестных людей, которые ставят братство двух народов под вопрос Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Министр отметил, что важно не поддаваться на различные провокации со стороны недобросовестных людей, которые ставят братство двух народов под вопрос.

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