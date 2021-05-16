Что произошло после матча «Ахмат» – «Спартак»: соцсети бурно обсуждали матч в Грозном

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Что произошло после матча «Ахмат-Спартак», читайте в материале «КП-Северный Кавказ». 16 мая прошли матчи 30-го тура национального первенства по футболу. «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» принимал столичный «Спартак». Матч закончился с ничейным результатом 2:2.

После первого тайма «ахматовцы» вели со счетом 2:0. Автором обоих мячей стал Владимир Ильин. Во второй 45-минуте красно-белые совершили камбэк.

На 54-й минуте игрыотличился футболист Квинси Промес, а на 82-й - Виктор Мозес. По итогам 30 туров «Спартак» с 57 очками занял 2 место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 42 очками стал 10-м.

Позже руководитель «Ахмата» отреагировал на ничью в матче со «Спартаком»:

— Хороший матч, остались положительные эмоции. Мы старались. «Спартак» очень сильный соперник, мы хотели перед своими болельщиками хорошо завершить сезон. Что-то получилось, что-то нет,— приводит слова генерального директора чеченского клуба Ахмеда Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Тем временем экс-гендиректор московского «Спартака» Томас Цорн также прокомментировал результат игры с грозненским «Ахматом» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и выход команды в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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—Поздравляю «Спартак» и всех болельщиков команды с прекрасным результатом в этом сезоне. Главный тренер Доменико Тедеско выполнил свою задачу: занял второе место, вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов», — приводит слова Цорна «Чемпионат».