Арестован участник нападения на Дагестан в 1999 году из банды Шамиля Басаева

Он подозревается в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В СКР России СКФО продолжается расследование уголовного дела по факту вторжения в 1999 году незаконных вооруженных формирований под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, а также совершенных в ходе него посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих РФ.

Во время расследования громкого дела получены доказательства причастности жителя Ставрополья Багаудина Куванаева к совершению этих преступлений.

Он подозревается в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего.

Следователи установили, что в середине июля 1999 года Куванаев добровольно вступил в состав банды и участвовал в преступных действиях.

Так, с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года около тысячи боевиков, вооруженных оружием и гранатами поучаствовали в вооруженном мятеже для свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ.

Злоумышленники также совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ, которые обеспечивали общественную безопасность на территории Ботлихского района Дагестана.

В результате массированного прицельного обстрела убито 33 человека. 33 - получили различные травмы. Сам Куванаев сейчас находится под стражей.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что еще один участник банды Басаева и Хаттаба получил 14 лет колонии строгого режима.

Так, житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также в бандитизме и вооруженном мятеже.