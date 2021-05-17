Водитель маршрутки в Ставрополе рассказал о спасении пассажирки с эпилепсией

Девушка пришла в себя до приезда "Скорой" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 мая соцсети обсуждали поступок водителя 48-го маршрута в Ставрополе. Мужчина помог в спасении пассажирки, у которой начался приступ эпилепсии.

Интернет желал знать имя героя. Это 27-летний уроженец села Горнозаводское (Кировский район Ставрополья) Никита Волик. Корреспондент "КП-Ставрополь" поговорил с ним и узнал, как все происходило.

- Ничего не предвещало беды, - говорит Никита. - В районе 7 утра на 204 квартале зашли три девочки от 17 до 19 лет. Едем, в салоне человек восемь. Когда проехали Чкаловский рынок - произошел грохот. Я поначалу не понял, что произошло, смотрю по зеркалу - все сидят и куда-то смотрят. А потом закричали: "Остановитесь, человеку плохо!"

На полу лежала девушка. Подруги, склонившись над ней, просили водителя вызвать "Скорую" и начали рыдать.

- Я заглушил мотор, открыл дверь. Все пассажиры, кроме подруг и одного мужчины, в панике выбежали. Оставшийся мужчина был, кажется, в форме МЧС. Он осматривал девушку и говорил по телефону. Я понял, что он уже вызвал помощь.

У девушки начались обильное слюноотделение и сильные судороги. Стало понятно, что это приступ эпилепсии.

- Нам было неудобно посмотреть, в каком положении ее язык. Продезинфицированными салфетками мы пытались приоткрыть рот, но в моменте услышали звук. Изо рта потекла кровь. Она прикусила то ли губу, то ли язык. Мы полностью повернули ее набок. И я стал держать ее голову приподнятой. Судороги по всему телу прекратились - стали дрожать только грудная клетка, шея. Девушка издавала страшные звуки - как будто захлебывалась, но не совсем похоже. Но в моменте она начала дышать носом.

После активной стадии приступа девушка словно уснула. Пассажиры стали искать воды, но в 7 утра все магазины в округе были закрыты. Кто-то откликнулся на крики, воду стали слегка распылять в лицо. К приезду медиков девушка уже пришла в чувство. Ее госпитализировали по просьбе родителей, с которыми к тому времени успели связаться.

Фото с места ЧП: vk.com/26stav

- Опыта по работе с эпилепсией у меня не было, - признается Никита корреспонденту "Комсомольской правды". - Когда я рос в селе, мы частенько ездили на соревнования. На одних из них у человека случился приступ эпилепсии. Я был свидетелем и помню, как человеку пытались ложкой прижать язык к нижнему небе. Знал, что голова должна быть набок. И уроки ОБЖ помню, и инструктаж водителя при первой помощи прохожу. Нам важно не навредить пострадавшему и сохранить его до приезда профессионалов.

Славы молодой человек боится. И считает, что не сделал ничего сверхъестественного. Даже об активности в социальных сетях он узнал от близких.

После того, как девушку увезли, Никита продолжил работу. На тот момент его опередили четыре 48-х - надо было нагонять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Открыл глаза и ничего не видит": прохожие спасли мужчину с 7 ножевыми ранениями в Ставрополе

Пострадавшему повезло, что рядом оказались курсанты и бывшая медсестра [эксклюзив kp.ru]