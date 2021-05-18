Студентка, загоревшаяся в фаер-шоу в баре Ставрополя, получила шанс на компенсацию

ЧП случилось на новогодней вечеринке студентов. Кадр видео

В Ставропольском крае продолжаются судебные разбирательства по громкому делу о поджоге клиентки в баре. В апреле Промышленный районный суд Ставрополя освободил двух фигурантов уголовного дела - администратора Анастасию Веригину и бармена Тиграна Хачатряна. Их обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

27 декабря 2018 года в караоке-баре "SKY BAR" показывали новогоднее фаер-шоу для студентов "Горящий Бар". В один момент розжиг попал на 20-летнюю посетительницы Софьи Редько, и она загорелась.

- Веригина полностью оправдана. Суд не нашел в ее действиях состава преступления. Хачатрян освобожден от ответственности за истечением срока давности. Если бы не это, его бы осудили на два года, - пояснял источник "КП-Ставрополь", знакомый с материалами дела.

Огонь сжег одежду и волосы девушки. Медики диагностировали термический ожог правой верхней конечности II-III степени с повреждением 20% поверхности тела. Вред здоровью квалифицировали как средний. Чтобы вернуть кожу в былое состояние, Софье надо пройти три этапа лечения. Два первых предполагают спасение кожи от рубцов (эти операции уже проведены), а третий - самый дорогой - "возвращение эстетического вида". В совокупности Софье требуется больше 2,2 млн рублей. Эти деньги и еще 500 тысяч компенсации морального вреда ее адвокаты хотели получить от ООО "Скиф" - владельца "SKY BAR".

- Моральный вред выражается в причинении тяжелой физической боли, продолжающемся чувстве страха к огню и причинении вреда большой площади кожных покровов, покрытых шрамами, - цитирует материалы иска собеседник "Комсомольской правды".

Поначалу дело шло в пользу Софьи. Промышленный суд Ставрополя частично удовлетворил требования. Директор заведения Руслан Кесаев должен был заплатить 1,8 млн рублей за лечение, 67 тысяч за реабилитацию и еще 500 тысяч за моральный вред. Но ответчик подал апелляцию, в которой указывал на ответственность работников бара за инцидент и незаконность доказательств. В частности, Кесаев не хотел платить за эстетическую операцию. Краевой суд отменил решение и оставил только около 670 тысяч рублей.

- 17 мая Пятый кассационный суд отменил приговор Краевого суда. У истца появился шанс вернуть полную сумму компенсации, - сообщает источник издания.

К слову, приговор (по сути, оправдательный) по уголовному делу обжалован гособвинителем. Материалы находятся на рассмотрении в Краевом суде. Следующее слушание - 19 мая.

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