В Кисловодске мать поймали на сбыте "волшебного боба для похудения", вызывающего тягу к суициду

Препарат содержал сибутрамин Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

В Кисловодске назначили наказание для Мадины Яралиевой*, которую обвиняли в обороте сильнодействующих веществ в крупном размере. Сбываемый ей препарат вызывал расстройство психики и тягу к суициду. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

"КП-Ставрополь" узнала подробности дела о "волшебном бобе для похудения".

- Препарат так и называется - "Волшебный боб для похудения", - рассказывает источник "Комсомольской правды", знакомый с материалами дела. - Выпускается заграницей, якобы помогает в сжигании жира. Из-за востребованности много подделок.

В 2012 году Яралиева купила такой препарат для своей родственницы. Но та отказалась его пить - решила, что хочет рожать. Тогда девушка выставила "волшебный боб" на продажу - не пропадать же добру.

- У самой подсудимой есть опыт в продаже. На тот момент у нее был малолетний ребенок, жила она с пожилой мамой. И чтобы как-то существовать, она занималась перепродажей. Оптом покупала детские смеси, всякую мелочь и сбывала. Объявление о "волшебном бобе" заметили полицейские, они организовали контрольную закупку двух упаковок по 36 капсул. На этом женщину и поймали.

На допросе кисловодчанка ничего не понимала. Экспертиза прояснила ситуацию - в "бобах для похудения" содержался сибутрамин, который с 2007 года занесен в запрещенный список. Это психоактивное вещество вызывает расстройство психики, увеличивает риск болезней сердца и развивает тягу к суициду. Кроме того, сибутрамин провоцирует наркотическую зависимость, как от экстази или амфетамина.

- Яралиеву судили только за эти две пачки "бобов". Другого не нашли. В суде она не признала вину и не стала указывать место, где купила препарат. В соседней республике, говорит. Да и установить поставщика было бы трудно без каких-либо доказательств, кроме слов, - рассказывает собеседник "КП". - Пострадавших в деле нет.

Кисловодский городской суд приговорил Яралиеву к двум годам условно с испытательным сроком в один год.

*имя изменено

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