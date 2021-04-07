У хирурга, критиковавшего звезд за пластику, умерла пациентка во время липосакции

Мадина Байрамукова стала подозреваемой по делу о смерти пациентки. Фото: _marusmed_

В Пятигорске во время процедуры косметолога скончалась 54-летняя пациентка. Женщине убирали лишний вес с помощью химической липосакции. По предварительной информации, она умерла от анафилактического шока в кабинете специалиста.

Источник "КП-Ставрополь", знакомый с ситуацией, сообщил, что процедуру проводили в частной клинике "МаРусМед".

- Потерпевшей убирали лишний вес с помощью "мезодиссолюции в зоне живота". Пациенту вводят под кожу раствор, расщепляющий жир на местах. Как правило, его используют при проблемах в зоне живота, ягодиц и бедер. Однако эта процедура очень травмоопасная и болезненная. У нее большой перечень противопоказаний, - рассказал собеседник издания.

Химическую липосакцию проводила гендиректор и единственный специалист клиники Мадина Байрамукова. Ранее девушка была известна тем, что выступала с заявлениями как "врач-дерматолог" и "пластический хирург". Эксперт давала сезонные советы, объяснила "волшебную пользу ботокса" и критиковала звезд. Под удар Байрамуковой, к примеру, попала грудь Эвелины Бледанс.

Актриса не захотела судиться по мелочам с "непонятным хирургом". Но теперь, после смерти пациентки, эксперту грозит уголовная ответственность.

- По данному факту следственным управлением СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека". Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор необходимой доказательственной базы, - сообщила "КП-Ставрополь" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо красивого тела – ампутация: как на Кавказе женщины калечат себя инъекциями вазелина

«Комсомолка» узнала, чем опасны такие «уколы красоты» и куда обращаться жертвам лжекосметологов [подробности]