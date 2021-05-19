Песчаная буря в Дагестане 19 мая 2021 года: тьма за секунду накрыла несколько городов республики

Пыльная буря идет на Махачкалу, фото: паблик "Дагестан говорит" Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях жители республики делятся видео песчаной бури в Дагестане 19 мая 2021 года, людей ошарашила резкая смена погоды. Ураган принес со стороны Калмыкии тонны пыли и песка, которые затянули небо и погрузили Дагестан во тьму.

По словам экспертов, причиной непогоды стал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Сначала пыль накрыла Кизляр, затем ветер отнес ее в сторону Махачкалы. Оттуда она уйдет на юг в Дербент.

- Для горожан такая погода стала полной неожиданностью. По прогнозам синоптиков, природной аномалии не ожидалось. Они спрогнозировали "взрыв" тепла и безветренный день. На кадрах, размещенных в соцсетях видно, как поднималась пыль, которую ветер принес в город, - заявили в мэрии Кизляра.

В ГУ МЧС России по Республике Дагестан заявили, что боятся нечего: через несколько часов буря прекратится. Но лучше воздержаться от похода на улицу без сильной надобности. А главное - сохранять спокойствие!

Спасатели напоминают, как надо вести себя в такую погоду:

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

- не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что из-за песчаной бури в Астрахани упали несколько деревьев, железные конструкции и баннеры. Но ситуация недостаточно фатальна, чтобы вводить чрезвычайное положение.