Родственники подростка, назвавшего Кадырова «шайтаном», публично извинились

Напомним, на днях во время одного из прямых эфиров главы Чечни, пользователей сети с «левого» аккаунта написал Кадырову: «Ты не человек, ты просто – шайтан» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров нашел человека, который назвал его в прямом эфире Instagram «шайтаном». Им оказался 15-летний подросток, который живет с семьей в подмосковном городе Чехов.

Папа парня, а также другие родственники: дедушка, дядя и братья публично извинились перед Кадыровым за высказывание подростка.

- Я прошу вашего прощения за неправильное воспитания моего сына. За то, что неправильно воспитал сына. Мой сын Ахмед 17 мая во время вашего прямого эфира допустил неправильные высказывания. Я гарантирую вам в дальнейшем заняться воспитанием своего сына. Мне очень стыдно за такое воспитание. Я не понимаю, как так вышло, - говорит на камеру отец парня.

Выяснилось, что они – выходцы из Дагестана. Отец сейчас зарабатывает деньги в подмосковном городе, чтобы обеспечить свою семью. Сын проживает с ним же.

Позже публично извинились и другие мужчины этого рода: дед, дяди, братья.

Напомним, на днях во время одного из прямых эфиров главы Чечни, пользователей сети с «левого» аккаунта написал Кадырову: «Ты не человек, ты просто – шайтан». Чеченский лидер пообещал найти этого комментатора, чтобы показать, «кто из них шайтан».

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