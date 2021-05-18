Глава Чечни Кадыров назвал себя проектом Путина

Кадыров назвал себя проектом Путина и слугой народа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова устроил прямой эфир в Instagram, чтобы ответить на интересующие людей вопросы. Один из пользователей сети спросил у чеченского лидера: «Является ли он «проектом Путина»?

–Я – избранный глава Чеченской республики. Я – пехотинец Владимира Путина. Я – проект можно сказать, президента. Если бы он не поддержал самые сложные времена моего народа и меня, то сегодня может быть, по- другому было бы. Поэтому мои результаты, показатели – это в основном заслуга президента Путина. Я всегда говорю, можете сказать, что я – проект Путина. Я – раб всевышнего, слуха народа и пехотинец Путина, поэтому, зная, что я – верный соратник, мне доверяют, и доверие в лице президента дорогого стоит, – пояснил он человеку, который задал ему этот вопрос.

Не обошел Кадыров и вопрос о спорах, возникающих в спортивной сфере.

– Я считаю несерьезными заявления любого спортсмена о том, что он не будет драться с мусульманами или, в частности, с кавказцами. Да, наши народы должны дружить друг с другом, но если ты пришел в спорт, будь добр соблюдать его правила. Некоторые личности становятся всемирно известными в том или ином виде спорта только благодаря пиару, учитывая их достижения. Они, по сути, проекты различных лиг, но это не является чем-то зазорным. Я никогда не считал тех, кого раскручивают в UFC, менее достойными только из-за того, что о них много говорят. Но кнопочные герои, как мы знаем, любят переворачивать сказанное. Любой адекватный человек не будет заниматься подобным, и искажать чужие слова, - глава Чечни.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что резонансные слова Рамзана Кадырова о том, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов «проект UFC», накануне прокомментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев:

– Некоторые средства массовой информации раздувают все новости из нашей республики до огромных масштабов и переворачивают факты в свою пользу. Но у них не получится воплотить свои замыслы в реальность, – прокомментировал Ахмед Дудаев на своей странице в соцсети Инстаграм.

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