Нашли только голову: убив друга, ставрополец два часа вез его тело на тачке в лес

Вячеслава Рубачева бросились искать только через 2 месяца Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ленинский районный суд Ставрополя закончил рассматривать уголовное дело Сергея Рогова. Его признали виновным в убийстве Вячеслава Рубачева. Перед смертью мужчины устроили мордобой из-за навета. А после - подсудимый два часа на тачке возил труп по улицам города.

"КП-Ставрополь" узнала подробности кровавой попойки.

БУТЫЛОК БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОБУТЫЛЬНИКОВ

29 октября 2018 года Рубачев позвонил своему приятелю Рогову и предложил выпить. Деньги на то были - на днях шеф выплатил Рубачеву 10 тысяч рублей. Аванс, однако, он должен был потратить на услуги стоматолога в Светлограде. Но иногда можно устроить себе праздник.

Рогов без раздумий согласился, пригласил к себе и поручил сожительнице Веронике* накрывать на стол. Еще до обеда приятель приехал с четырьмя бутылками водки.

И сидели они до вечера. Чтобы ни обсуждала троица - во всем идиллия. Рогов настолько пропитался доверием к собутыльнику, что не опасаясь оставил его со своей женщиной. Но когда он вышел на улицу - из дома донесся женский крик.

- Когда Рогов вошел на кухню, он увидел, что Рубачев тянет его сожительницу в спальню, - рассказывает источник "Комсомольской правды". - На допросе Вероника поясняла, что как только сожитель вышел - их приятель стал домогаться ее. Трогал за ягодицы, лез под одежду. Угрожал, что если не даст - он расскажет Сергею, что она ему изменяла. Рогов, услышав, что его любовь пытаются изнасиловать, накинулся на Рубачева. Завязалась драка.

Ставропольцы били друг друга прицельно по голове. Каждый из них нанес, как минимум, по десять ударов. Рубачев, как позже стало известно в суде, долго занимался боксом. Только после сильного толчка он все-таки упал и расшиб голову. Мужчина хотел было вернуться в драку, но Рогов снова повалил и прижал его к полу.

- По требованию сожителя Вероника принесла веревку. Рогов связал Вячеслава, заклеил ему рот. На тот момент потерпевший уже во всю истекал кровью. При первом падении он ударился об угол железной двери, а при втором - об порог. Вызывать медиков не спешили. Минут пять Рубачев пролежал связанным, Рогов попробовал его освободить, но тот стал драться и ругаться. Рогов связал обидчика обратно и выкинул его за калитку. А дело было поздней осенью, температура вечером - не более 5 градусов.

Хозяин дома полагал, что за калиткой гость "остынет". Но через 20 минут он обнаружил его мертвым.

Вячеслав Рубачев

- При этом он не прощупал пульс, - поясняет собеседник издания. - То, что Рубачев мертв, он понял по отсутствию дыхания. Рогов зашел в дом, сказал о случившемся сожительнице и отправил спать. Утром, где-то в пять, он поместил тело на тачку и два часа искал место, где его бросить. Остановился на территории около ДНТ "Нива". Парочка сожгла кепку и куртку, а телефон гостя оставили себе.

НАШЛИ ТОЛЬКО ГОЛОВУ

В Светлограде Рубачева ждала гражданская жена. Телефон перестал отвечать уже через день. Однако заявление об исчезновении мужчины появилось только после Нового года, спустя два месяца. Документ датирован 13 января 2019 года.

Вячеслав Рубачев

- За это время Рогов успел несколько раз сходить к месту, где оставил тело. Но подойти к нему не хватало духа. А когда все-таки подошел - обнаружил, что трупа нет. За год поисков к парочке приходили полицейские, спрашивали, видели ли они Рубачева. И к концу года стало понятно, что после их встречи пропавшего никто не видел. К тому же нашли телефон, который сожители отдали знакомым. В январе 2020 года Рогов признался, что между ним и пропавшим произошел конфликт.

По словам Рогова удалось установить, где лежит труп. На месте оперативники обнаружили только голову и несколько позвонков. Куда делось остальное - загадка. Вероятнее всего, его растащили лесные звери или городские собаки. Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Своей вины он не признал.

- Судмедэкспертиза не может назвать точной причины смерти. Но по черепу стало понятно, что у убитого было закрытая черепно-мозговая травма. Вполне возможно, что он умер и от переохлаждения. Но это не установишь хотя бы без туловища, - уточняет источник "КП".

Приговором суда первой инстанции Рогова осудили на 8,5 лет строгого режима. Адвокат пытался переквалифицировать дело по более мягкой статье - "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть". Однако Краевой суд согласился с доводами следствия и оставил решение в силе.

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