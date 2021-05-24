Градобой на Ставрополье: последствия разгула стихии в Георгиевском округе

Жители Георгиевского округа стали делиться в сети снимками и видео поваленных деревьев, разбитых крыш

22 мая стал испытанием для многих жителей Георгиевского округа. Там, в субботу всерьез разгулялась стихия: ураганный ветер, сильный дождь, крупный град.

Жители округа стали делиться в сети снимками и видео поваленных деревьев, разбитых крыш. В основном пострадали частные дома, стихия повредила и посевы.

В целом, вечером в субботу ливневые дожди с крупными частицами льда обрушились не только на Георгиевский, то и на Новоселицкий, предгорный и Благодарненский район

В целом, вечером в субботу ливневые дожди с крупными частицами льда обрушились не только на Георгиевский, то и на Новоселицкий, предгорный и Благодарненский район.

Но больше всего пострадала станица Незлобная, что находится в Георгиевском округе.

- Есть обращения жителей из других поселений. Муниципальная администрация их отрабатывает, идет подворовой обход, проводится оценка ущерба, - прокомментировал ситуацию губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В основном пострадали кровля и остеклений зданий. Подворовые обходы для установления размера повреждений продолжаются

А пока жильцы частных домов оперативно восстанавливают крыши и потолки самостоятельно. Так как находиться в некоторых комнатах не только не комфортно, но и небезопасно.

Вот, один из пострадавших домов в станице Незлобная: его крыша сейчас напоминает «звездное небо». А из потолка дождь лил, как из ведра. В результате – часть гипсового потолка за считанные секунды обрушилась на пол.

- К нам приходили сотрудники местной администрации. Они все описали: сколько и что пострадало от стихии. Сказали, что позвонят нам. Однако, ждать, конечно, нет возможности, так как в ближайшие дни снова обещают дожди, да и ночевать под обвалившимся потолком, как минимум, небезопасно. Поэтому мы сейчас уже приступили к ремонту за свой счет, - делится жительница Незлобной.

Ранее глава региона писал в Инстаграме, что для содействия местным властям в округ направили группу специалистов краевого МинЖКХ. О том, как выполняются работы по восстановлению на данный момент «КП-Северный Кавказ» прокомментировали в ведомстве:

- Специалисты ведомства и ГКУ ПАСС СК под руководством заместителя министра Олега Самсонникова работают в наиболее пострадавших населенных пунктах.

Уже выявлены повреждения на более чем 550 частных домах. В основном пострадали кровля и остеклений зданий. Подворовые обходы для установления размера повреждений продолжаются.

Представители министерства и краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы на местах оказывают методическую поддержку специалистам органов местного самоуправления по оформлению документов. На их основании из краевого аварийного запаса будут оперативно выделены материалы для восстановления зданий.

Ситуацию прокомментировал и министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко:

- Сейчас главная задача – вернуть жизнь людей в пострадавших от стихии территориях в нормальное русло. На местах работают специалисты, каждый знает свой фронт работы. Задача – все отработать в минимальные сроки, без волокиты. Ситуация остается на контроле.

О том, чего ждать жителей Ставрополья в ближайшие дни от погоды, мы спросили у синоптиков:

- Кратковременные дожди с возможным выпадением града сейчас вероятны в ближайшие несколько дней, но не крупные. Сильные дожди с градом вероятны и вечером 24 мая и по второй половине дня вечером 25 мая. В целом, на этой неделе на Ставрополье отмечается период неустойчивой погоды, - рассказала «КП-Северный Кавказ» пресс-секретарь Ставропольского Гидрометцентра Наталья Клименко.

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