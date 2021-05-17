Ставропольцев предупредили об опасном солнце на ближайшие два дня

При таком индексе надо постараться не находиться под солнцем в полуденные часы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жителей Северо-Кавказского Федерального округа в ближайшие два дня, а именно: 17 и 18 мая ждет опасное солнце.

По его словам, при таком индексе надо постараться не находиться под солнцем в полуденные часы. Важно также носить одежду с длинными рукавами и прикрывать голову. Об этом пишет РИА-Новости.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, придет ли аномальная жара на Ставрополье из Центральной России.

Самыми теплыми днями в нашем регионе этой весной обещают быть 28 и 29 мая. 28 мая прогнозируется +27 градусов: преимущественно ясно. 29 мая прогнозируется +27 градусов: частично облачно.

Кстати, в ближайшие дни, а именно с 17 по 19 мая в нашем крае ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.