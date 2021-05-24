Девятиклассница из Осетии умерла во время школьного экзамена

Предварительно сообщается, у ребенка случился сердечный приступ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доследственную проверку начали в Северной Осетии, где в поселке Калининский во время ОГЭ по русскому языку (основной государственный экзамен — прим. Ред.) умерла школьница. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

-Примерно в 10 часов утра 24 мая ученице 9 класса стало плохо. Девочка экстренно была госпитализирована, но по дороге в больницу скончалась, - комментируют в ведомстве.

Предварительно сообщается, у ребенка случился сердечный приступ. Знакомый с ситуацией источник добавляет, девочка выглядела утомленной и взволнованной. В совокупи с жаркой погодой, вероятно, стресс негативно отразился на ее слабом здоровье.

Глава администрации Моздокского района Олег Яровой уточнил, что погибшая - ученица 2004 года рождения школы №2 в селе Кизляр (Республика Северная Осетия). В пресс-службе министерства образования и науки Северной Осетии ответили, что в калининскую школу, где сегодня был пункт сдачи экзамена, выехала врио министра Людмила Башарина. Подробности происшествия выясняются.

Отметим, за последние несколько лет это не первый такой случай. Три года назад на ЕГЭ в Дагестане выпускница свела счеты с жизнью. А в Северной Осетии с экзамена по химии ученицу 11 класса экстренно забрала «Скорая».

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