После смерти школьницы на ОГЭ в Осетии завели уголовное дело

Сердечный приступ не подтвердился Фото: Алексей БУЛАТОВ

После смерти 16-летней школьницы Аминат У. во время сдачи общего государственного экзамена в школе Моздокского района Северной Осетии заведено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии, будет дана оценка действиям врачей, оказавших помощь девятикласснице.

Как установили сотрудники, 24 мая примерно в 9 часов 50 минут в школе поселка Калининский ученице стало плохо, и та потеряла сознание. Дежурившие в пункте проведения ОГЭ медики попытались оказать помощь, и уже в 10:02 девочка попала в Центральную районную больницу.

Врачи приняли попытки ее реанимировать, но их усилия оказались безрезультатными. Скончалась Аминат от механической асфиксии, развившейся вследствие закрытия просвета верхних дыхательных путей пищевыми массами. Сердечный приступ не подтвердился.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей, оказывавших медицинскую помощь девочке, - отметили в следственном комитете республики.

Аминат У. похоронили 24 мая по мусульманским традициям. Девочку характеризуют положительно и соседи, и учителя. Говорят, училась на «отлично» и собиралась после 11 класса поступать в университет. Была веселой и жизнерадостной. Поэтому никто из ее окружения не может до сих пор поверить в произошедшее.

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