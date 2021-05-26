Не поделили заповедник: на границе Чечни и Ингушетии избили эколога

Пострадавший в больнице Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На границе Чечни и Ингушетии избили эколога, который проводил рейд по заповедной земле. Незадолго до этого его задержали полицейские, сообщает источник "КП-Ставрополь", знакомый с ситуацией.

Территории государственного заповедника "Эрзи" после межевания земли между республиками в 2018 году оказались поделены надвое. Большая часть находится в Ингушетии, а остальное - в Чечне. Сотрудники заповедника вынуждены мотаться между регионами, чтобы охранять земли. Но их из-за этого задерживают.

- После закрепления границ заповедник не стали делить. И все осталось за сотрудниками "Эрзи", которые работают из Ингушетии, - рассказывает собеседник "Комсомольской правды". - Экологов, которые выходили на рейды, задерживали. Они требовали, чтобы сотрудники заповедника не проводили осмотр территории в Чечне. Причина - режим КТО, который действует с сентября 2018 года. На том и расходились.

Несмотря на требования, экологи должны выезжать на место из-за отчетов, которые сдаются в Министерство природных ресурсов и экологии России. 21 мая 2021 года выехал один сотрудник. На посту около села Бамут его встретили чеченские полицейские. Забрали телефон и удостоверение эколога. А, отпустив, потребовали возвращаться в Ингушетию.

- По пути его встретили неизвестные у реки Фортанга. Избили, сожгли служебную машину. Сейчас пострадавший в больнице, у него сотрясение мозга, ушибы. Ну, нормально его так избили. Уже сняты побои, дело расследуют два МВД - и ингушское, и чеченское. Но, скорее всего, материалы окончательно передадут в Грозный, и там дело не пойдет, - уверен источник издания.

Кто совершил нападение на эколога - не установлено. По одной версии, это мог быть кто-то из Чечни, по другой - боевики. Однако источники "КП" уверены, что конфликт связан с межеванием границ в 2018 году.

- Инцидент просто так не оставят. Будет совет тейпов [собрание представителей родов вайнахов - Прим.], это точно! Но чтобы такого не повторилось, надо наконец-то поделить заповедник. Создать чеченский заповедник на той территории. Либо допустить ингушских экологов. Во всяком случае вопрос должно решать федеральное министерство природных ресурсов и экологии, потому что "Эрзи" ему подконтрольно, - подытожил собеседник.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

УМВД по Ингушетии сообщает:

- По факту задержания 21 мая текущего года в районе реки Фортанги сотрудников ФГБУ "Государственный природный заповедник "Эрзи" и повреждения их имущества МВД по Республике Ингушетия совместно с МВД по Чеченской Республике проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

ПРОБЛЕМЫ С ГРАНИЦЕЙ

В октябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о границе. Стороны отдали по 1890 гектаров каждая, чтобы выровнять границы.

- Метр в метр. Там раньше правая часть дороги была за нами, левая - за ними. Теперь в Чечне проходит одна (полноценная. - Авт.) часть, другая - у нас, - говорил бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Тем не менее, население вышло на стихийный митинг в Ингушетии. Люди протестовали против ратификации соглашения по обмену территориями. Однако после разговора недовольные разошлись.

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