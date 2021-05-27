Бизнесмен с криминальным прошлым, насмерть сбивший ребенка, получил смешной срок

Илье на момент смерти было 15 лет

В Ставропольском крае вынесли приговор по уголовному делу 33-летнего Казбека Богатырева. Бизнесмена, занимающегося сельским хозяйством, судили за ДТП, в котором погиб 15-летний мальчик Илья. Мужчина отделался сроком, ниже установленного в УК РФ. Несмотря на то, что скрылся и был в розыске больше 3 месяцев.

"КП-Ставрополь" разбиралась в деле и узнала, почему приговором недовольны прокурор, родители погибшего и даже сам осужденный.

ПАРЕНЬ С ПРОШЛЫМ

Казбека Богатырева в маленьком Перевальном, что под Минводами, знают в каждом дворе. И часто в негативном ключе. Потасовки на дискотеках, приставания к хуторянкам, гонки по улицам - это вспоминают односельчане в разговоре о Богатыреве.

По бумагам, он бизнесмен. А в 2010 году еще и баллотировался в депутаты своего сельсовета - правда, выборы проиграл. Через три года Богатырева и его двух друзей - братьев Исаковых - приговорили к условным срокам за самоуправство. Парни силой отняли у работника РЖД 10 тысяч рублей, которые ранее одалживал Магомед Исаков. Судимость уже погашена, но народная молва осталась.

Спустя шесть лет Богатырев не изменился. Вверенное хозяйство, со слов местных, ведет пожилой отец, а сын нигде не работает. По данным источника "Комсомольской правды", на счету 33-летнего мужчины больше десятка неоплаченных штрафов за нарушение ПДД (на 10 тысяч рублей). И жизнь 15-летнего Ильи.

Погибший в ДТП с тонированной "Приорой" Илья

- Илюша был очень общительным мальчиком, - рассказывает Сергей Никишкин, отец школьника. - С детства музыкалка, а когда началась пандемия - от нечего делать пошел в художку. За три месяца обучения научился писать маслом картины. А однажды взял его на стройку. Он, пацан, со всеми мужиками держался уважительно и уверенно.

30 июля 2020 года Илья и его одноклассник шли по обочинам неоживленной проселочной дороги с рыбалки, катили велосипеды. В 20 часов школьника на скорости сбила тонированная "Приора". Водитель, выехав на встречную полосу, не заметил мальчика - на нем не было светоотражателей. Машина остановилась, к месту съехались односельчане.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Илья умер на месте. Причастным к смерти считали 71-летнего мужчину, следует из оперативного сообщения УГИБДД по Ставропольскому. Им оказался отец Казбека Богатырева - он уверял, что был за рулем. По факту возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, с оставлением места преступления".

- Тонировку на "Приоре", кстати, пытались скрыть. Свидетели уверяют, что после аварии ее быстро содрали. К приезду полиции ни пленки, ни настоящего участника ДТП уже не было, - рассказывает источник "Комсомольской правды", знакомый с материалами дела.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

ПОВИННАЯ СПУСТЯ ПОЛГОДА

15-летнего парня пытались спасти. Одноклассник умершего вызвал "Скорую", но из-за волнения не мог объяснить, где они находятся. Телефон выхватил человек с голосом, как у Казбека Богатырева. Аудиозапись разговора стала одной из зацепок причастности 33-летнего мужчины к ДТП.

- Версию подтвердили свидетели - остановившиеся водители и люди, видевшие его незадолго до аварии. А Богатырева-старшего в первые минуты на месте никто не видел. В октябре 2020 года Богатырева-младшего объявили в розыск, - говорит источник.

В феврале 2021 года, только через полгода, мужчина дал явку с повинной. По его словам, после ЧП он уехал и "зарабатывал, чтобы как-то материально возместить ущерб". Но позвонили родители, и он вернулся. И на допросах, и в суде Богатырев признал свою вину.

Максимальная санкция по статье - от пяти до 12 лет лишения свободы. Казбек Богатырев получил только 3 года колонии-поселения. Суд смягчил наказание из-за признания вины, сотрудничества со следствием и заболеваний. Кроме того, семье Никишкиных должны выплатить моральную компенсацию в 1 млн рублей.

НЕДОВОЛЬНЫ ВСЕ

Приговор Минераловодского городского суд обжаловали прокуратура, родители погибшего и даже сам осужденный. Потерпевшие и гособвинитель требуют ужесточения наказания, поскольку не учли, что подсудимый полгода не принимал участие в следствии и где-то скрывался.

Но чего хочет осужденный, получивший маленький срок? Корреспондент "Комсомольской правды" попытался связаться с адвокатом Богатырева - Русланом Кочкаревым. Но тот не захотел отвечать на вопросы.

Жалобы всех участников процесса приняты к рассмотрению в Краевом суде.

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