Мужчина, устроивший на скорости ДТП с детьми, пойдет под суд на Ставрополье

Фото: скриншот ЧП

В Ставропольском крае утвердили обвинение для местного жителя, который сбил двух девочек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ЧП случилось 13 февраля в станице Григорополисском. Вечером мужчина не справился с управлением во время поворота и на скорости сбил двух несовершеннолетних. После чего водитель сбежал с места ДТП и попытался скрыться. Однако его быстро установили и задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения".

Расследование взял на контроль прокурор Ставропольского края Александр Лоренц. Было установлено, что водитель превысил скорость и не учел особенности зимней дороги и состояние своей машины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетним причинен тяжкий вред здоровью. Прокурором района проверена правильность квалификации преступного деяния и наличие достаточных доказательств виновности указанного лица в совершении инкриминируемого преступления, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.

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