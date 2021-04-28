Суд вынес приговор трактористу по делу о смертельном ДТП на Ставрополье

Фото с места ДТП: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В Александровском районе вынесли приговор трактористу, по вине которого в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

31 декабря 2020 года подсудимый ехал в направлении Минеральных Вод по трассе. Желая повернуть, он не обратил внимание на машину, которая двигалась по встречной полосе. Трактор и Peugeot столкнулись, на месте погибли четыре человека, среди которых - ребенок 2005 года рождения. Против водителя трактора возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц".

- Мужчина вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года, - сказано в сообщении прокуратуры.