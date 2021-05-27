На Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта, которые готовили сторонники «Исламского государства»
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили два теракта, которые готовили сторонники «Исламского государства»*. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ России.
Так, в апреле 2021 года силовики предотвратили две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ*. Правоохранители задержали жителя Ставрополя, присягнувший на верность одному из лидеров ИГ*.
Позже выяснилось, что этот злоумышленник готовил теракт «на объектах транспортной инфраструктуры края с использованием самодельного зажигательного устройства».
Силовикам удалось задержать и второго подозреваемого. Им оказался мигрант из Средней Азии, который приехал в наш краевой центр специально для подготовки теракта.
Во время обысков правоохранители изъяли у него взрывчатку и компоненты самодельной бомбы. Где конкретно злоумышленник собирался ее взорвать, не раскрывается. Уже возбуждены уголовные дела о подготовке к терактам.
Выясняются детали происшествия, правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в дагестанской столице задержали боевиков, которые готовили нападение на правоохранителей, а также планировали совершить теракт. Причем, выяснилось, что оба злодеяния они собирались реализовать на Новый год, 31 декабря. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
* Террористическая организация, запрещена в России
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