Лейтенант полиции из Дагестана прострелил себе ногу из табельного

Начата служебная проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане полицейский Физули Алимирзоев по неосторожности прострелил себе ногу из табельного. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 23 мая в селе Магарамкент. 31-летний лейтенант Алимирзоев спокойно дежурил на КПП "Орбита-70". Работа для него новая, но к патрульным будням легко привыкаешь.

Внезапно, однако, прозвучал выстрел. Пуля, наделавшая шума, оказалась в ноге лейтенанта. И выпустили ее случайно из пистолета пострадавшего, который не был на предохранителе. Как так вышло - пока никто не знает.

- Пуля попала в мягкие ткани правой стопы. Полицейского доставили в ЦРБ Магарамкентского района, а после оказания медпомощи - отпустили. Уже собран материал для служебной проверки, - рассказал собеседник издания.

Известно, что лейтенант проходил со снятым предохранителем несколько часов. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

А БЫЛО ЕЩЕ ТАКОЕ

В 2018 году дагестанский полицейский выпивал в компании в одном из кафе в городе Хасавюрт. И на пьяную голову ему пришла идея пострелять. На улице он выпустил, как он был уверен, весь магазин. Никто не пострадал, все пули ушли в небо.

Но в кафе он стал спорить с друзьями об особенностях работы пистолета. Те просили поставить Стечкин на предохранитель, поскольку затвор часто заклинивает на последнем патроне. Чтобы разубедить товарищей - мужчина направил пистолет в голову.

Патрон оказался внутри. Полицейского с тяжелой травмой головы госпитализировали, выжил ли он - не известно. Источник "Комсомольской правды" поделился, что более на службе его не видел. Вполне возможно - из-за увольнения.

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